“Il super missile ‘Sarmat’ sarà operativo entro fine anno”, annuncia Putin sfidando l’azione delle sanzioni (Di martedì 21 giugno 2022) Al momento per fortuna, è soltanto un ‘deterrente’ ma, viste le potenzialità devastanti dell’arsenale nucleare in dotazione alla Russia, ogni qualvolta che Putin ne parla, tutte le persone di ‘buonsenso’ sudano freddo. Arriva il super missile russo, un annuncio che segue le minacce di ieri di Mosca contro la Lituania Ovviamente siamo nell’ambito della propaganda, ma appena ieri Mosca è tornata a ‘minacciare’ l’uso della armi, in reazione al limite (di circa il 50%), del transito ferroviario proveniente per la Russia, attuato dalla Lituania nell’enclave baltica. Arriva il super missile russo, in realtà il limite del traffico ferroviario era già stato preventivato da Mosca In realtà, visto che si tratta di quanto previsto dalle ‘sanzioni’ (la Lituania è nell’Ue e nella Nato, quindi ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) Al momento per fortuna, è soltanto un ‘deterrente’ ma, viste le potenzialità devastanti dell’arsenale nucleare in dotazione alla Russia, ogni qualvolta chene parla, tutte le persone di ‘buonsenso’ sudano freddo. Arriva ilrusso, un annuncio che segue le minacce di ieri di Mosca contro la Lituania Ovviamente siamo nell’ambito della propaganda, ma appena ieri Mosca è tornata a ‘minacciare’ l’uso della armi, in reazione al limite (di circa il 50%), del transito ferroviario proveniente per la Russia, attuato dalla Lituania nell’enclave baltica. Arriva ilrusso, in realtà il limite del traffico ferroviario era già stato preventivato da Mosca In realtà, visto che si tratta di quanto previsto dalle ‘’ (la Lituania è nell’Ue e nella Nato, quindi ha ...

