"Il suo nuovo gruppo?": Vittorio Sgarbi scatenato, umilia Di Maio con una sola parola (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia del giorno è la scissione del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi da una parte, Giuseppe Conte e quel che resta dei grillini dall'altra. E tutti gli altri ad assistere, un po' divertiti e un po' sconcertati, allo psicodramma di un partito di governo che si spacca sull'Ucraina (ma non solo) nel pieno della guerra. E Vittorio Sgarbi che su Twitter non può trattenersi da una battuta, ferocissima, riguardo al ministro degli Esteri e ai cosiddetti "dimaiani". Ricapitoliamo: in giornata si diffonde la notizia di sette senatori pronti a uscire dal M5s per fondare un gruppo autonomo. Sono tutti vicini a Di Maio, così come la ventina abbondante di deputati che a Montecitorio starebbero per fare altrettanto. Tutti convinti dalla linea atlantista di Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia del giorno è la scissione del Movimento 5 Stelle. Luigi Die i suoi fedelissimi da una parte, Giuseppe Conte e quel che resta dei grillini dall'altra. E tutti gli altri ad assistere, un po' divertiti e un po' sconcertati, allo psicodramma di un partito di governo che si spacca sull'Ucraina (ma non solo) nel pieno della guerra. Eche su Twitter non può trattenersi da una battuta, ferocissima, riguardo al ministro degli Esteri e ai cosiddetti "dimaiani". Ricapitoliamo: in giornata si diffonde la notizia di sette senatori pronti a uscire dal M5s per fondare unautonomo. Sono tutti vicini a Di, così come la ventina abbondante di deputati che a Montecitorio starebbero per fare altrettanto. Tutti convinti dalla linea atlantista di Di ...

