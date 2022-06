Il primo passo che porta alla depenalizzazione della coltivazione domestica della Cannabis (Di martedì 21 giugno 2022) La proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica della Cannabis è stata approvata oggi in commissione Giustizia alla Camera, e passerà all’esame dell’Aula il 24 giugno. Prevede la possibilità di avere fino a 4 piantine nella propria abitazione, esclusivamente per uso personale, ma anche una riduzione della pena per lo spaccio, che passerebbe dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi. La legge va in direzione della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, che da tempo ha scisso la coltivazione personale dal reato di spaccio. Un argomento di fronte al quale la popolazione è molto recettiva, vista anche l’enorme partecipazione durante la raccolta ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La proposta di legge che depenalizza laè stata approvata oggi in commissione GiustiziaCamera, e passerà all’esame dell’Aula il 24 giugno. Prevede la possibilità di avere fino a 4 piantine nella propria abitazione, esclusivamente per uso personale, ma anche una riduzionepena per lo spaccio, che passerebbe dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi. La legge va in direzionepronuncia delle sezioni uniteCassazione, che da tempo ha scisso lapersonale dal reato di spaccio. Un argomento di fronte al quale la popolazione è molto recettiva, vista anche l’enorme partecipazione durante la raccolta ...

