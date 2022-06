'Il più bel giorno della nostra vita': il nuovo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo (Di martedì 21 giugno 2022) Aldo, Giovanni e Giacomo ritorneranno nelle sale cinematografiche a Natale con un nuovo film comico, a due anni di distanza dal successo ottenuto con Odio l'Estate , la precedente commedia che li ha ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022)ritorneranno nelle sale cinematografiche a Natale con uncomico, a due anni di distanza dal successo ottenuto con Odio l'Estate , la precedente commedia che li ha ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Un bel viaggio in treno di 4 ore con la mascherina. Fossi venuto in aereo, seduto ben più vicino ad altre persone,… - chr_masset : Un “ giardino Monica Vitti “ nel più bel posto di Parigi ! ???????? - AlexBazzaro : Io un bel Partito con Calenda, Di Maio, Carfagna, Brunetta e Toti lo auspico. Finalmente non dovrebbero più vivere… - L_AdeleShasa : RT @AllyMoonr: Il più bel packaging in circolazione DAYANDYOU ANNIVERSARIO #Mellos - Joyofli79316250 : RT @CinecittaNews: Il trio @AldoGiovaGiaco tornano sul set di una commedia corale dal titolo provvisorio 'Il più bel giorno della nostra vi… -