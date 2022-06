Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 21 Giugno 2022 – Video (Di martedì 21 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Forza, anima mia, lavoriamo per guadagnarci il Cielo”. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Forza, anima mia, lavoriamo per guadagnarci il Cielo”. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

LuigiBrugnaro : ??Da #Venezia buona #FestadellaMusica e buon solstizio d’estate con queste immagini del “Va, Pensiero” del… - lapoelkann_ : Oggi sarebbero stati 70. Grazie Sergio per quello che hai fatto per l’Italia, per Fiat Chrysler e per la mia famigl… - _Nico_Piro_ : L’intervista anticipata in parte dalla stampa viene pubblicata oggi su @civcatt Bellissimo questo passaggio che è… - apollo_pensiero : RT @marioadinolfi: Il 31 maggio il prezzo del petrolio era di 124$ al barile e la benzina costava 1,85 euro medi alla pompa. Qualcuno mi sa… - KattInForma : Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 21 Giugno 2022 – Video -