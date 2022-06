Il parco che dà 300 euro di multa a chi indossa il tanga (Di martedì 21 giugno 2022) No a Senza veli e tanga, con multe da 300 euro in su. Il regolamento del parco Nord Milano è in procinto di essere modificato e conterrà nuovi divieti. Lo ha annunciato il presidente del parco, Marzio Marzorati, con un passato lavorativo per... Leggi su europa.today (Di martedì 21 giugno 2022) No a Senza veli e, con multe da 300in su. Il regolamento delNord Milano è in procinto di essere modificato e conterrà nuovi divieti. Lo ha annunciato il presidente del, Marzio Marzorati, con un passato lavorativo per...

CarloCalenda : E consente di avere risultati molto più rapidi sulle emissioni, considerando che il parco auto circolante è il più… - Agenzia_Ansa : Il parco nazionale di Yellowstone, uno dei più famosi degli Stati Uniti, è stato chiuso per la prima volta al pubbl… - sbonaccini : In Piazza Maggiore gremita, a Bologna, intervistato dal direttore @repubblica Molinari, con Gentiloni e Descalzi. H… - labrinta : @f_chinellato È per questo che sono convinta che il 'parco' non sarà di milioni. Tra la struttura della rete e i… - telodogratis : Il parco che dà 300 euro di multa a chi indossa il tanga -