Il nuovo disordine cinese 

Il nuovo (dis)ordine cinese (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo ampi stralci del testo che il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato ieri sul suo sito in risposta al discorso del segretario di stato americano Antony Blinken all’Asia Society in cui ha delineato l’approccio dell’Amministrazione americana alla Cina. Qui Giulia Pompili spiega il contesto. Falsità 1: La Cina rappresenta la più grave sfida a lungo termine all’ordine internazionale e lo sta minando. Reality check: Ciò che gli Stati Uniti hanno costantemente giurato di preservare è un cosiddetto ordine internazionale progettato per servire gli interessi dell’America e perpetuare la sua egemonia. L’America stessa è la principale fonte di disturbo del vero ordine mondiale. La Cina è stata e sarà sempre un difensore dell’ordine internazionale. La Cina è un membro fondatore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il primo paese ad aver apposto la propria firma sulla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Pubblichiamo ampi stralci del testo che il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato ieri sul suo sito in risposta al discorso del segretario di stato americano Antony Blinken all’Asia Society in cui ha delineato l’approccio dell’Amministrazione americana alla Cina. Qui Giulia Pompili spiega il contesto. Falsità 1: La Cina rappresenta la più grave sfida a lungo termine all’ordine internazionale e lo sta minando. Reality check: Ciò che gli Stati Uniti hanno costantemente giurato di preservare è un cosiddetto ordine internazionale progettato per servire gli interessi dell’America e perpetuare la sua egemonia. L’America stessa è la principale fonte di disturbo del vero ordine mondiale. La Cina è stata e sarà sempre un difensore dell’ordine internazionale. La Cina è un membro fondatore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il primo paese ad aver apposto la propria firma sulla ...

Pubblicità

barbamob : RT @F_Carpano: Non solo il disordine sulle strade. Il prezzo medio di una corsa è 5€. Pensare che questi mezzi, come fa il nuovo regolament… - VittoriaB12 : RT @MARIO18167526: @liliaragnar Perfetto, resterò fuori al vostro vecchio disordine mondiale camuffato grottescamente da nuovo. https://t.… - j2lm4u : RT @MARIO18167526: @liliaragnar Perfetto, resterò fuori al vostro vecchio disordine mondiale camuffato grottescamente da nuovo. https://t.… - MARIO18167526 : @liliaragnar Perfetto, resterò fuori al vostro vecchio disordine mondiale camuffato grottescamente da nuovo. - ItalianPolitics : Il nuovo disordine mondiale/16: Il mondo con i confini di prima non esiste già più -