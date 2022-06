(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - Ildei cambiamenti climatici. Le piogge sempre più irregolari e le stagioni secche più lunghe fanno sì che molte zone del Paese non abbiano avuto un buon raccolto da più di dieci anni. Le temperature stanno aumentando 1,5 volte più velocemente rispetto al resto del mondo, portando a una siccità che sta erodendo il 14% di terra coltivabile. Solo l'anno scorso si è registrato un calo del 39% nella produzione di cereali. Per il 2022 si prevede che 4,4 milioni di persone, il 18%popolazione, dovranno far fronte a una forte insicurezza alimentare.

Pubblicità

LocalPage3 : Il Niger vittima di una carestia frutto della crisi climatica -

Adnkronos

Dal 2015 èdi una progressiva penetrazione di milizie jihadiste che hanno preso possesso di ... Ine in Mali sono stati avviati colloqui con i leader jihadisti e la Nigeria ha innescato ...Operazione Turchese per salvare la popolazione civiledel genocidio. In realtà per ... Ciad, Cameron,, Nigeria, Mali. Per quanto riguarda la fame per carenza di grano occorre specificare ... Il Niger vittima di una carestia frutto della crisi climatica