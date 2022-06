Il mondo verde sognato a Bruxelles, tra ideologia e follia, smentito dalla realtà (Di martedì 21 giugno 2022) Crisi energetica, post-pandemia, siccità, il tutto gestito da sinistra, che significa allarmismo e inconcludenza. In questi giorni stiamo assistendo a un fenomeno del quale i nostri politici, soprattutto a Bruxelles, sembravano essersi dimenticati: le fonti energetiche rinnovabili sono una gran bella cosa ma sono imprevedibili. Pensiamo per un attimo se il prossimo anno, oltre a siccità e conseguenze della guerra, la scelta non sarà più tra pace e condizionatori ma tra questi e ricaricare le auto elettriche che ci stanno costringendo a comprare, oppure peggio, tra andare in giro o poter ancora conservare il cibo nei congelatori. La Germania su questo ha di fatto già dichiarato la resa: le sue auto saranno elettriche ma caricate con energia prodotta bruciando carbone. Anche perché nel Mare del Nord sta mancando il vento, con la conseguente riduzione della produzione di ... Leggi su panorama (Di martedì 21 giugno 2022) Crisi energetica, post-pandemia, siccità, il tutto gestito da sinistra, che significa allarmismo e inconcludenza. In questi giorni stiamo assistendo a un fenomeno del quale i nostri politici, soprattutto a, sembravano essersi dimenticati: le fonti energetiche rinnovabili sono una gran bella cosa ma sono imprevedibili. Pensiamo per un attimo se il prossimo anno, oltre a siccità e conseguenze della guerra, la scelta non sarà più tra pace e condizionatori ma tra questi e ricaricare le auto elettriche che ci stanno costringendo a comprare, oppure peggio, tra andare in giro o poter ancora conservare il cibo nei congelatori. La Germania su questo ha di fatto già dichiarato la resa: le sue auto saranno elettriche ma caricate con energia prodotta bruciando carbone. Anche perché nel Mare del Nord sta mancando il vento, con la conseguente riduzione della produzione di ...

