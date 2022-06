Il Monaco, squadra della Ligue 1, concorda una mossa di 15,5 milioni di sterline per l’emarginato del Liverpool (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 22:26:21 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’AS Monaco ha concordato un accordo del valore di 15,5 milioni di sterline per portare l’attaccante del Liverpool Takumi Minamino nel sud-est della Francia quest’estate, secondo l’outlet inglese Sky Sports. Era ampiamente previsto che il nazionale giapponese, trasferitosi ad Anfield nel gennaio del 2020, avrebbe seguito il collega attaccante Divock Origi fuori dalla porta di uscita sul Merseyside quest’estate, dopo aver ottenuto solo un inizio solitario in Premier League in questa stagione e collezionato 176 top -minuti di volo. E, con l’arrivo di Fabio Carvalho e Darwin Nunez, le sue prospettive sotto Jurgen Klopp per il calcio regolare non sono mai state così remote, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 22:26:21 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’AShato un accordo del valore di 15,5diper portare l’attaccante delTakumi Minamino nel sud-estFrancia quest’estate, secondo l’outlet inglese Sky Sports. Era ampiamente previsto che il nazionale giapponese, trasferitosi ad Anfield nel gennaio del 2020, avrebbe seguito il collega attaccante Divock Origi fuori dalla porta di uscita sul Merseyside quest’estate, dopo aver ottenuto solo un inizio solitario in Premier League in questa stagione e collezionato 176 top -minuti di volo. E, con l’arrivo di Fabio Carvalho e Darwin Nunez, le sue prospettive sotto Jurgen Klopp per il calcio regolare non sono mai state così remote, ...

