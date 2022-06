Il megafono di Putin svela che la Russia sta pianificando una carestia globale (Di martedì 21 giugno 2022) «Una volta iniziata la carestia globale, gli occidentali vorranno revocare le sanzioni ed essere nostri amici. Perché si rendono conto che è impossibile non è possibile fare altrimenti». Le parole sono di Margarita Simonyan, direttrice di RT – testata precedentemente chiamata Russia Today –, che dice apertamente di sperare in una carestia che affami il mondo e metta in crisi il mondo occidentale. Simonyan ha parlato dal palco del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, venerdì scorso, in presenza di presidente russo Vladimir Putin. Nella sua dichiarazione la carestia globale non è solo una conseguenza terribile della guerra voluta dalla Russia: è un mezzo molto cinico per esercitare pressioni sulla comunità internazionale. Simonyan parla di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) «Una volta iniziata la, gli occidentali vorranno revocare le sanzioni ed essere nostri amici. Perché si rendono conto che è impossibile non è possibile fare altrimenti». Le parole sono di Margarita Simonyan, direttrice di RT – testata precedentemente chiamataToday –, che dice apertamente di sperare in unache affami il mondo e metta in crisi il mondo occidentale. Simonyan ha parlato dal palco del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, venerdì scorso, in presenza di presidente russo Vladimir. Nella sua dichiarazione lanon è solo una conseguenza terribile della guerra voluta dalla: è un mezzo molto cinico per esercitare pressioni sulla comunità internazionale. Simonyan parla di ...

