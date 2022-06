Il megafono di Putin svela che la Russia sta pianificando una carestia globale

(Di martedì 21 giugno 2022) «Una volta iniziata la, gli occidentali vorranno revocare le sanzioni ed essere nostri amici. Perché si rendono conto che è impossibile non è possibile fare altrimenti». Le parole sono di Margarita Simonyan, direttrice di RT – testata precedentemente chiamataToday –, che dice apertamente di sperare in unache affami il mondo e metta in crisi il mondo occidentale. Simonyan ha parlato dal palco del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, venerdì scorso, in presenza di presidente russo Vladimir. Nella sua dichiarazione lanon è solo una conseguenza terribile della guerra voluta dalla: è un mezzo molto cinico per esercitare pressioni sulla comunità internazionale. Simonyan parla di ...

Margarita Simonyan, direttore di Russia Today, dichiara al vertice di San Pietroburgo che la crisi alimentare è uno strumento strategico per mettere in difficoltà l'Occidente sul piano internazionale ...Dalla sede ai canali di ingaggio, fino alle strategie di marketing. Ecco la filiera dei troll reclutati dal Cremlino per la guerra di informazione ...