Il marito ha 63 anni, Antonella diventa mamma per la prima volta a 58 anni (Di martedì 21 giugno 2022) E’ successo a Brindisi, nell’ospedale Perrino, dove la donna originaria di Ostuni ha messo al mondo Ilaria, che pesa 2,3 kg e sta bene, come la mamma. Una notizia che ha portato gioia e felicità all’interno di tutto il reparto : “Ho trovato di fronte a me una donna molto coraggiosa – ha confermato il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 21 giugno 2022) E’ successo a Brindisi, nell’ospedale Perrino, dove la donna originaria di Ostuni ha messo al mondo Ilaria, che pesa 2,3 kg e sta bene, come la. Una notizia che ha portato gioia e felicità all’interno di tutto il reparto : “Ho trovato di fronte a me una donna molto coraggiosa – ha confermato il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - Corriere : Il marito di Monica Vitti: «In vent'anni di malattia non l'ho lasciata mai sola un istante» - PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Udine Elisabetta Molaro aveva 40 anni. l'ha uccisa il marito con 40 coltellat… - Dakini02478820 : RT @Lara86124487: Si chiamava Silvia di 41 anni lascia i suoi 3 figli e marito Stamattina sono andati a svegliarla per fare colazione tutt… - questoequello : RT @Lara86124487: Si chiamava Silvia di 41 anni lascia i suoi 3 figli e marito Stamattina sono andati a svegliarla per fare colazione tutt… -