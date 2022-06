«Il Mantello di Arlecchino» | a Colognola un arazzo di 70 metri - Foto Video

Pubblicità

IL GIORNO

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Ildi" che si terrà nel quartiere di Colognola , è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che, dalle ore 17:30 alle ore 20:30 di sabato 18 giugno 2022 ( e ...Ildiè il titolo del percorso, ideato dal TTB - Teatro Tascabile di Bergamo, che comprenderà numerosi spettacoli in diverse zone della città e culminerà in due grandi feste di ... Il Mantello di Arlecchino accende le periferie di Bergamo Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ...Il mantello di Arlecchino è il titolo del percorso, ideato dal TTB – Teatro Tascabile di Bergamo, che comprenderà numerosi spettacoli in diverse zone della città e culminerà in due grandi feste di ria ...