Il Manchester United fa colpo come ha rivelato la rosa dei due club di Christian Eriksen (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 00:54:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La voce proveniente dai media inglesi nella tarda serata di lunedì indica che il Manchester United ha ricevuto un nuovo colpo, tra i continui tentativi del club di rafforzare la squadra del boss in arrivo Erik ten Hag. Ciò deriva dal fatto che è stata fornita una panoramica dei piani di Christian Eriksen dopo l’estate. Le ultime due settimane, ovviamente, hanno visto dilagare nei media la speculazione sul fatto che i Red Devils siano desiderosi di aggiungere il nazionale danese Eriksen ai ranghi del club in vista della prossima stagione. Questo arriva con il 30enne fresco di un periodo stellare in Inghilterra con il Brentford ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 00:54:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La voce proveniente dai media inglesi nella tarda serata di lunedì indica che ilha ricevuto un nuovo, tra i continui tentativi deldi rafforzare la squadra del boss in arrivo Erik ten Hag. Ciò deriva dal fatto che è stata fornita una panoramica dei piani didopo l’estate. Le ultime due settimane, ovviamente, hanno visto dilagare nei media la speculazione sul fatto che i Red Devils siano desiderosi di aggiungere il nazionale daneseai ranghi delin vista della prossima stagione. Questo arriva con il 30enne fresco di un periodo stellare in Inghilterra con il Brentford ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Era il 2016 e Klopp aveva deciso di commentare così il trasferimento di Pogba al Manchester United. Sono passati 6… - Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - flamanc24 : RT @sportface2016: Dall’Inghilterra: il #ManchesterUnited avvia i contatti per Christian #Eriksen - Chris_Ramone97 : RT @_alessandra27_: ?? Jorge Mendes non pretende che Cristiano Ronaldo percepisca gli stessi soldi del suo attuale ingaggio al Manchester Un… - MarcoMelotti10 : @zaffiroooo @NicoSchira Da come hai detto te, era strano che il Manchester United solo perché arrivata 6 potesse sp… -