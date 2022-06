Il litorale pisano conferma le quattro bandiere blu a Tirrenia, Calambrone, Marina e Porto di Pisa (Di martedì 21 giugno 2022) Cerimonia di consegna questa mattina, martedì 21 giugno, della Bandiera Blu 2022 assegnata al litorale Pisano dalla ong FEE, Foundation for Environmental Education. Anche per quest’anno sono quattro le bandiere Blu che sventolano sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia, e sull’approdo turistico del Porto di Pisa. La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale si è svolta al Bagno Alma di Tirrenia alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore all’ambiente Filippo Bedini, del Presidente della FEE Claudio Mazza, dell’Amministratore del Porto di Pisa, Simone Tempesti, del Tenente di Vascello Jenny Ceccarelli per ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 giugno 2022) Cerimonia di consegna questa mattina, martedì 21 giugno, della Bandiera Blu 2022 assegnata aldalla ong FEE, Foundation for Environmental Education. Anche per quest’anno sonoleBlu che sventolano sulle spiagge didi, e sull’approdo turistico deldi. La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale si è svolta al Bagno Alma dialla presenza del sindaco diMichele Conti, dell’assessore all’ambiente Filippo Bedini, del Presidente della FEE Claudio Mazza, dell’Amministratore deldi, Simone Tempesti, del Tenente di Vascello Jenny Ceccarelli per ...

