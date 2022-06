Il legame tra Musk e il Pentagono spaventa la Cina. E lui la loda… (Di martedì 21 giugno 2022) I rapporti tra Elon Musk e la Cina continuano a rimanere tesi. Non bastano le belle parole spese dal numero uno di Tesla a favore delle aziende cinesi a frenare i dubbi di Pechino sul suo operato. Dubbi che interessano soprattutto il progetto Starlink, con cui è in grado di diffondere la rete via satellite ma che, se letto da un punto di vista geopolitico, ha notevoli implicazioni. Soprattutto per il Partito Comunista cinese, appunto, timoroso che da quel filo che lega Musk agli Stati Uniti possano nascere problemi di sicurezza nazionale. A confermare i timori cinesi è stato anche Blaine Curcio, fondatore di Orbital Gateway, un gruppo di ricerca specializzato in tecnologia spaziale, e sarebbero dovuti al fatto che SpaceX e Starlink sono considerati dal Dragone come parti critiche del “complesso industriale militare spaziale ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) I rapporti tra Elone lacontinuano a rimanere tesi. Non bastano le belle parole spese dal numero uno di Tesla a favore delle aziende cinesi a frenare i dubbi di Pechino sul suo operato. Dubbi che interessano soprattutto il progetto Starlink, con cui è in grado di diffondere la rete via satellite ma che, se letto da un punto di vista geopolitico, ha notevoli implicazioni. Soprattutto per il Partito Comunista cinese, appunto, timoroso che da quel filo che legaagli Stati Uniti possano nascere problemi di sicurezza nazionale. A confermare i timori cinesi è stato anche Blaine Curcio, fondatore di Orbital Gateway, un gruppo di ricerca specializzato in tecnologia spaziale, e sarebbero dovuti al fatto che SpaceX e Starlink sono considerati dal Dragone come parti critiche del “complesso industriale militare spaziale ...

