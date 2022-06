Il governo alla prova del voto sulla risoluzione sull'Ucraina (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Fumata nera alla riunione di maggioranza che dovrà decidere il testo della risoluzione da votare in Parlamento dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una sintesi non è stata trovata e la riunione è stata aggiornata alle 8,30 del 21 giugno. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma ci siamo. È una questione complessa ma ci siamo", dice Sergio Battelli, deputato del M5S, al termine dell'incontro. La linea su cui si è posizionato il Movimento 5 Stelle e rispetto alla quale i grillini non vogliono arretrare, soprattutto dopo aver rinunciato all'ipotesi di presentare una propria mozione da affiancare a quella di maggioranza in occasione dell'intervento di Draghi in Senato, prevede il coinvolgimento del Parlamento in ogni eventuale decisione del governo in merito all'invio di aiuti militari ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Fumata nerariunione di maggioranza che dovrà decidere il testo dellada votare in Parlamento dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una sintesi non è stata trovata e la riunione è stata aggiornata alle 8,30 del 21 giugno. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma ci siamo. È una questione complessa ma ci siamo", dice Sergio Battelli, deputato del M5S, al termine dell'incontro. La linea su cui si è posizionato il Movimento 5 Stelle e rispettoquale i grillini non vogliono arretrare, soprattutto dopo aver rinunciato all'ipotesi di presentare una propria mozione da affiancare a quella di maggioranza in occasione dell'intervento di Draghi in Senato, prevede il coinvolgimento del Parlamento in ogni eventuale decisione delin merito all'invio di aiuti militari ...

