Il Giro d’Italia U23 sta per scomparire di nuovo Cassani | “Ci ho messo la faccia | adesso basta”

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilunder 23 2022 si è appena concluso, con la bellissima vittoria di Leo Hayter. C’è il rischio che l’edizione appena disputata possa essere anche l’ultima. La società Extra, guidata da Marco Selleri e Marco Pavarini, che dal 2017 è tornata ad organizzare la corsa a tappe, ha deciso infatti di fare un passo indietro. Ad annunciarlo è stato proprio Selleri ai microfoni di Tuttobiciweb: “Organizzare una gara con il solo volontariato non è più sostenibile, c’è bisogno di un cambio di rotta che parta dall’alto. Per questo mi ritiro. E voglio anche godermi un po’ la pensione…”. Il problema è ovviamente economico. Le parole di Pavarini: “Il mondo è cambiato, l’economia del ciclismo è più complessa di prima. I marchi stanno investendo nelle squadre e non più nelle organizzazioni, per non parlare della mancanza di visibilità ...