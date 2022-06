Il generale Domenico Napolitano nuovo comandante della Guardia di finanza di Palermo (Di martedì 21 giugno 2022) Cambio della Guardia al comando provinciale della Guardia di finanza: dopo tre anni di servizio il generale Antonio Quintavalle Cecere lascia la guida delle fiamme gialle di Palermo e provincia per andare ad assumere il comando del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) della Guardia di finanza a Roma. Al suo posto da inizio settembre prenderà le redini del comando provinciale di Palermo il generale Domenico Napolitano, attuale comandante del nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli. Fino al suo insediamento sarà il colonnello Gianluca Angelini a svolgere le funzioni di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Cambioal comando provincialedi: dopo tre anni di servizio ilAntonio Quintavalle Cecere lascia la guida delle fiamme gialle die provincia per andare ad assumere il comando del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (Scico)dia Roma. Al suo posto da inizio settembre prenderà le redini del comando provinciale diil, attualedel nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli. Fino al suo insediamento sarà il colonnello Gianluca Angelini a svolgere le funzioni di ...

