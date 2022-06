Il gas russo oggi in Italia è sempre di meno. La sfida è riempire gli stoccaggi (Di martedì 21 giugno 2022) A guardare la tabella dei flussi che illustra le importazioni di gas in Italia per canale d'ingresso, l'inaffidabilità della Russia si vede a colpo d'occhio. Per anni Gazprom è stato il principale e più stabile fornitore di metano per l'Italia. Nell'ultima settimana però le cose sono cambiate e le scelte politiche del presidente Vladimir Putin hanno portato la compagnia a ridurre le sue esportazioni: su 200 milioni di metri cubi che l'Italia riceve ogni giorno, Gazprom ha contribuito con poco meno del 18 per cento, consegnando in media solo 35 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il crollo è iniziato da aprile ed è proseguito anche a maggio: in questi due mesi le consegne quotidiane che arrivano al valico di Tarvisio non hanno superato i 60 milioni di metri cubi, con minimi anche di 30 milioni. Per fare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) A guardare la tabella dei flussi che illustra le importazioni di gas inper canale d'ingresso, l'inaffidabilità della Russia si vede a colpo d'occhio. Per anni Gazprom è stato il principale e più stabile fornitore di metano per l'. Nell'ultima settimana però le cose sono cambiate e le scelte politiche del presidente Vladimir Putin hanno portato la compagnia a ridurre le sue esportazioni: su 200 milioni di metri cubi che l'riceve ogni giorno, Gazprom ha contribuito con pocodel 18 per cento, consegnando in media solo 35 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il crollo è iniziato da aprile ed è proseguito anche a maggio: in questi due mesi le consegne quotidiane che arrivano al valico di Tarvisio non hanno superato i 60 milioni di metri cubi, con minimi anche di 30 milioni. Per fare ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci in… - fattoquotidiano : MOSCA CHIUDE I RUBINETTI L’embargo Ue al gas russo? “Al momento non è sul tavolo”, diceva ieri mattina il Commissar… - ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - Anna26648966 : @Travagliato @cclatwe @Matteo017332731 @drndbl @YoshiIrai @lucianocapone @Anpinazionale Infatti noi dovremmo stare… - CINZIAVALE1 : RT @CottarelliCPI: Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci indipen… -