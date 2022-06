Il funzionario pubblico Roberto David Castillo è stato condannato per l’omicidio della nota ambientalista honduregna Berta Cáceres (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì un tribunale dell’Honduras ha condannato a 22 anni di prigione Roberto David Castillo, ex presidente dell’azienda elettrica honduregna Desarrollos Energeticos (DESA), per l’omicidio della nota ambientalista indigena Berta Cáceres, uccisa a marzo del 2016 nell’ambito di alcune proteste contro Leggi su ilpost (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì un tribunale dell’Honduras haa 22 anni di prigione, ex presidente dell’azienda elettricaDesarrollos Energeticos (DESA), perindigena, uccisa a marzo del 2016 nell’ambito di alcune proteste contro

Pubblicità

yuna_hikari : RT @ilpost: Il funzionario pubblico Roberto David Castillo è stato condannato per l’omicidio della nota ambientalista honduregna Berta Cáce… - Dondolino72 : RT @ilpost: Il funzionario pubblico Roberto David Castillo è stato condannato per l’omicidio della nota ambientalista honduregna Berta Cáce… - ilpost : Il funzionario pubblico Roberto David Castillo è stato condannato per l’omicidio della nota ambientalista honduregn… - comuneimer : Concorsi del 15/06/2022: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ''FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE''… - bull43may : RT @___override___: @BarbaraRaval Inviolabilità sulle proprietà e beni. Direttore al di sopra di qualsiasi funzionario pubblico, anche del… -