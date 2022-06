Il finale di Stranger Things 4 si avvicina, il nuovo trailer alza il velo sulle vittime? (Di martedì 21 giugno 2022) Il finale di Stranger Things 4 si avvicina a grandi passi e i fan tutti sono in attesa della messa in onda degli ultimi due episodi il prossimo 1 luglio. Il conto alla rovescia continua così come Netflix continua a sfornare trailer e foto del finale di Stranger Things 4 che si prospetta epico (o almeno si spera). Le nuove immagini rilasciate poco fa confermano che la battaglia finale è dietro l’angolo e che i protagonisti della serie cult si ritroveranno a combattere su diversi fronti, ancora divisi, questo porterà alla morte di qualcuno? Netflix ha rilasciato solo sette episodi della stagione 4 il 27 maggio scorso mentre gli ultimi due episodi sono in arrivo come Vol. 2 il 1° luglio per un totale di circa quattro ore in cui ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Ildi4 sia grandi passi e i fan tutti sono in attesa della messa in onda degli ultimi due episodi il prossimo 1 luglio. Il conto alla rovescia continua così come Netflix continua a sfornaree foto deldi4 che si prospetta epico (o almeno si spera). Le nuove immagini rilasciate poco fa confermano che la battagliaè dietro l’angolo e che i protagonisti della serie cult si ritroveranno a combattere su diversi fronti, ancora divisi, questo porterà alla morte di qualcuno? Netflix ha rilasciato solo sette episodi della stagione 4 il 27 maggio scorso mentre gli ultimi due episodi sono in arrivo come Vol. 2 il 1° luglio per un totale di circa quattro ore in cui ...

