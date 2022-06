Il falso documento del Ministero della Difesa ucraino sui biolaboratori diffuso dai media russi (Di martedì 21 giugno 2022) Circola un presunto documento segreto nel quale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, avrebbe ordinato la distruzione dei presunti documenti compromettenti che proverebbero l’esistenza dei biolaboratori che, secondo la narrazione diffusa dai filorussi, sarebbero gestiti in accordo con gli Stati Uniti per creare armi biologiche. Non solo, viene citata anche la società Metabiota che viene associata a sua volta con Hunter Biden, figlio del Presidente degli Stati Uniti. A diffondere il documento è stato il sito filogovernativo russo Izvestia attraverso il proprio canale Telegram lo scorso 14 giugno 2022, ma risulta contenere diversi errori. Per chi ha fretta Il documento diffuso dal media filogovernativo russo Izvestia è molto sgranato e di pessima ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Circola un presuntosegreto nel quale il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, avrebbe ordinato la distruzione dei presunti documenti compromettenti che proverebbero l’esistenza deiche, secondo la narrazione diffusa dai filo, sarebbero gestiti in accordo con gli Stati Uniti per creare armi biologiche. Non solo, viene citata anche la società Metabiota che viene associata a sua volta con Hunter Biden, figlio del Presidente degli Stati Uniti. A diffondere ilè stato il sito filogovernativo russo Izvestia attraverso il proprio canale Telegram lo scorso 14 giugno 2022, ma risulta contenere diversi errori. Per chi ha fretta Ildalfilogovernativo russo Izvestia è molto sgranato e di pessima ...

