Il Dna e il braccialetto elettronico confermano l’identità di Bochicchio | morto per i traumi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 giugno 2022) È di Massimoil corpo carbonizzato in seguito all’incidente in moto avvenuto domenica in via Salaria a Roma. Lo ha confermato il test del Dna disposto dalla Procura di Roma che ieri ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di istigazione al suicidio, necessario per poter disporre gli accertamenti tecnici e medico legali sul cadavere del broker che era alla guida della moto Bmw schiantatasi contro il muro perimetrale dell’aeroporto dell’Urbe. Ci sono, peraltro, anche i resti deltrovati sul luogo dell’incidente a confermare che il corpo carbonizzato in seguito a un incidente in moto su via Salaria è proprio quello di Massimo. Il broker era finito sotto processo a Roma per riciclaggio e abusiva attività finanziaria in seguito alle denunce presentate anche da alcuni vip e ...