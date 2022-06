Il disappunto dei telecronisti Rai per lo stacco immediato dopo l’oro di Pilato (Di martedì 21 giugno 2022) Grandi successi in vasca mondiale per l’Italia, grandi proteste su Twitter per la gestione di Raidue del palinsesto. La finale dei 100 rana che ha visto protagonista Benedetta Pilato – le 17enne che ha riscritto la storia di questa disciplina, vincendo la medaglia d’oro per l’Italia – ha avuto una coincidenza oraria pericolosa con l’Almanacco di Drusilla, la trasmissione di Raidue – preserale – su cui viale Mazzini ha molto investito. Drusilla Foer, infatti, rappresenta indiscutibilmente una star della programmazione della Rai. Tuttavia, il firmamento italiano – ieri – era pieno di stelle. Benedetta Pilato ha toccato il bordovasca prima di tutte le avversarie, ma qualche minuto dopo il tocco – senza nemmeno attendere l’ufficializzazione dei risultati (le gare a rana sono sempre insidiose da questo punto di vista) – il telecronista ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 giugno 2022) Grandi successi in vasca mondiale per l’Italia, grandi proteste su Twitter per la gestione di Raidue del palinsesto. La finale dei 100 rana che ha visto protagonista Benedetta– le 17enne che ha riscritto la storia di questa disciplina, vincendo la medaglia d’oro per l’Italia – ha avuto una coincidenza oraria pericolosa con l’Almanacco di Drusilla, la trasmissione di Raidue – preserale – su cui viale Mazzini ha molto investito. Drusilla Foer, infatti, rappresenta indiscutibilmente una star della programmazione della Rai. Tuttavia, il firmamento italiano – ieri – era pieno di stelle. Benedettaha toccato il bordovasca prima di tutte le avversarie, ma qualche minutoil tocco – senza nemmeno attendere l’ufficializzazione dei risultati (le gare a rana sono sempre insidiose da questo punto di vista) – il telecronista ...

Pubblicità

GrazianiAngela : Dopo aver doppiato #Zelensky, @LucaBizzarri diventa la voce dei podcast di Autostrade,la condanna dei familiari del… - iltirreno : POLITICA - Il fondatore avrebbe espresso tutto il suo disappunto per i toni usati e per i titoli che parlavano di u… - messveneto : La resa dei conti nei 5Stelle, lo sfogo di Grillo: così ci biodegradiamo in tempi record: Il fondatore avrebbe espr… - yeosangbyeol : sto leggendo troppi tweet sul m1l1tare e sulla non esenzione dei bangtan, ma la decisione verrà presa oggi o ne sta… - aeleganzanota : @giuseppetrimarc Di fatto i laghetti di Marinello fanno parte del comune di Patti (da cui distano 8km) e non di Oli… -