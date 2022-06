Il delitto del cioccolatino e l’omicidio di Maria Maddalena Berruti (Di martedì 21 giugno 2022) Un delitto che si intreccia ad un cold case a distanza di 50 anni l’uomo dall’altro. Il delitto di una bambina e quello di un’anziana, precisamente figlia e mamma. Una vita all’insegna dei sensi di colpa e due morti senza una reale ragione. Possiamo riassumere così il cosiddetto delitto del cioccolatino e l’omicidio di Maria Maddalena Berruti, avvenuti rispettivamente nel 1937 e nel 1987. La Berruti nel ‘37 si macchiò della colpa di aver dato alla figlia, all’epoca dei fatti dodicenne, un cioccolatino. A sua insaputa però era imbottito di stricnina. Un terribile gesto commesso da due balordi ed in seguito al quale la ragazzina morì. 50 anni dopo, l’anziana madre fu trovata strangolata in casa. Omicidio ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 21 giugno 2022) Unche si intreccia ad un cold case a distanza di 50 anni l’uomo dall’altro. Ildi una bambina e quello di un’anziana, precisamente figlia e mamma. Una vita all’insegna dei sensi di colpa e due morti senza una reale ragione. Possiamo riassumere così il cosiddettodeldi, avvenuti rispettivamente nel 1937 e nel 1987. Lanel ‘37 si macchiò della colpa di aver dato alla figlia, all’epoca dei fatti dodicenne, un. A sua insaputa però era imbottito di stricnina. Un terribile gesto commesso da due balordi ed in seguito al quale la ragazzina morì. 50 anni dopo, l’anziana madre fu trovata strangolata in casa. Omicidio ...

