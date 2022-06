Il colpaccio di Amadeus ha il volto di Chiara Ferragni: sarà lei ad aprire e chiudere Sanremo (Di martedì 21 giugno 2022) Amadeus mette a segno il colpaccio che all'Ariston si sognava da tempo: Chiara Ferragni sarà la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata di Sanremo 2023 , il 7 e l'11 febbraio. Ad annunciarlo,... Leggi su spettacoli.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022)mette a segno ilche all'Ariston si sognava da tempo:la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata di2023 , il 7 e l'11 febbraio. Ad annunciarlo,...

Pubblicità

GiusCandela : Chiara Ferragni coconduttrice a #Sanremo2023, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Colpaccio senza se e senza ma. - delpierosheart : RT @Iperborea_: Amadeus che prende in ostaggio il TG1 per annunciare in fretta e furia che Chiara Ferragni sarà coconduttrice di Sanremo ne… - LIrresponsabile : Colpaccio di Amadeus! Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023 - - moonchi53832056 : RT @Iperborea_: Amadeus che prende in ostaggio il TG1 per annunciare in fretta e furia che Chiara Ferragni sarà coconduttrice di Sanremo ne… - Santuz15 : RT @Iperborea_: Amadeus che prende in ostaggio il TG1 per annunciare in fretta e furia che Chiara Ferragni sarà coconduttrice di Sanremo ne… -