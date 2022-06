Il “c'eravamo tanto amati” dei tre dioscuri del grillismo. Si sgretola il M5S (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine la «notizia» del giorno, nel diario dello psicodramma a 5 stelle, non è certo né l'esito del Consiglio nazionale convocato da Conte né l'estremo tentativo di Beppe Grillo di tacitare i litiganti. Sta, piuttosto, nelle parole sorprendentemente dure pronunciate da Roberto Fico nei confronti di Luigi Di Maio. Perché spezzano l'ultimo anello che teneva insieme la catena di comando del Movimento 5 stelle al suo debutto nel Palazzo. All'epoca, è vero, chi tirava i fili erano Grillo e Gianroberto Casaleggio. Poi, però, dall'indistinto magma che si agitava in Parlamento, tra giovanotti di belle speranze e semisconosciuti destinati a rimanere tali, emersero loro: i tre. Ovvero Luigi Di Maio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista. Tre storie che più diverse non si poteva: il leaderino in doppiopetto, l'antagonista da centro sociale e l'arruffapopolo di Roma Nord. Eppure perfetti, una ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine la «notizia» del giorno, nel diario dello psicodramma a 5 stelle, non è certo né l'esito del Consiglio nazionale convocato da Conte né l'estremo tentativo di Beppe Grillo di tacitare i litiganti. Sta, piuttosto, nelle parole sorprendentemente dure pronunciate da Roberto Fico nei confronti di Luigi Di Maio. Perché spezzano l'ultimo anello che teneva insieme la catena di comando del Movimento 5 stelle al suo debutto nel Palazzo. All'epoca, è vero, chi tirava i fili erano Grillo e Gianroberto Casaleggio. Poi, però, dall'indistinto magma che si agitava in Parlamento, tra giovanotti di belle speranze e semisconosciuti destinati a rimanere tali, emersero loro: i tre. Ovvero Luigi Di Maio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista. Tre storie che più diverse non si poteva: il leaderino in doppiopetto, l'antagonista da centro sociale e l'arruffapopolo di Roma Nord. Eppure perfetti, una ...

Pubblicità

_livlos_ : certe persone non le capisco. eravamo amiche ma dopo un po' non abbiamo più parlato, forse io mi sono isolata tropp… - stefyfu29 : RT @NataAlbertoni: Il concerto di Marco può essere descritto con una parola che da tanto ci accompagna. INSIEME. Perché non c'era distanza,… - Fatemeh62313132 : RT @More10599742: Vi ricordate quando Hande era a NY per lavoro e talmente tanto che le mancava Kerem mise la prima foto,lui allora le scri… - arabistaanonima : @blankaut @RafBigCat No, ci eravamo fatti retrocedere perché siamo signori e, ogni tanto, diamo l'opportunità anche ad altri di stare in A. - Giu_sta4 : La storia di Julio Black. Eravamo lì lì per andare a dormire perché 'tanto più di così...' e invece un quiei 10 sec… -