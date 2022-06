Il caso Osimhen - Napoli potrebbe riaprirsi in sede sportiva? Tutte le ipotesi (Di martedì 21 giugno 2022) Le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Castel Volturno (Caserta) e Roma del Napoli sono durate l'intera mattinata. Tutto nell'ambito dell'indagine della Procura di Napoli sul ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 giugno 2022) Le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Castel Volturno (Caserta) e Roma delsono durate l'intera mattinata. Tutto nell'ambito dell'indagine della Procura disul ...

Pubblicità

sportli26181512 : Il caso Osimhen-Napoli potrebbe riaprirsi in sede sportiva? Tutte le ipotesi: Napoli, il caso Osimhen ora potrebbe… - ilriformista : Assolto dalla giustizia sportiva, De Laurentiis è ora indagato dalla Procura di Napoli per l’affare Osimhen: l’ipot… - Youcef73812472 : RT @Gazzetta_it: Il caso Osimhen-Napoli potrebbe riaprirsi in sede sportiva? Tutte le ipotesi - Gazzetta_it : Il caso Osimhen-Napoli potrebbe riaprirsi in sede sportiva? Tutte le ipotesi - CarcarloMarr : Visti gli sviluppi sul caso Osimhen io una cosa a Koulibaly vorrei dirla: vieni a Torino che ci divertiamo. Ti scongiuro. -