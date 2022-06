Il calciomercato si muove in casa Roma: la cessione è ufficiale (Di martedì 21 giugno 2022) La Roma di Josè Mourinho è molto attenta sul calciomercato ed è al lavoro per avere una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo la vittoria della Conference League nell’ultima stagione, la Roma e Josè Mourinho sono pronti al salto di qualità. Il club giallorosso vuole provare a lottare per la Champions League ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi Josè Mourinho è molto attenta suled è al lavoro per avere una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo la vittoria della Conference League nell’ultima stagione, lae Josè Mourinho sono pronti al salto di qualità. Il club giallorosso vuole provare a lottare per la Champions League ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .#Calciomercato | La #Lazio si muove per #Carnesecchi - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, eppur si muove: fumata bianca a inizio settimana? - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - giovannicoviel1 : RT @DiMarzio: .#Calciomercato | La #Lazio si muove per #Carnesecchi - cn1926it : #Gattuso si muove in prima persona per portare #Politano a #Valencia: la situazione -