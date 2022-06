Il calciomercato del Napoli ad oggi (Di martedì 21 giugno 2022) TUTTI I MOVIMENTI DEL calciomercato DEL Napoli Ad oggi 21 gennaio 2022: IN ENTRATA Olivera (d, Getafe) Kvaratskhelia (a, Dinamo Batumi) Gaetano (c, Cremonese, fp) Contini (p, Vicenza, fp) Zerbin (a, Frosinone, fp) IN USCITA Insigne (a, Toronto, fc) Tuanzebe (d, Manchester United, fp) Malcuit (d, svincolato) Ghoulam (d, svincolato) TRATTATIVE Bernardeschi (c, Juventus) Ostigard (d, Genoa) Deulofeu (a, Udinese) Il punto dolente sono i contratti in scadenza di Mertens, Ospina al 30 giugno 22, e di Koulibaly e Fabian Ruiz al 30 giugno 23, oltre a Politano che potrebbe essere ceduto. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 giugno 2022) TUTTI I MOVIMENTI DELDELAd21 gennaio 2022: IN ENTRATA Olivera (d, Getafe) Kvaratskhelia (a, Dinamo Batumi) Gaetano (c, Cremonese, fp) Contini (p, Vicenza, fp) Zerbin (a, Frosinone, fp) IN USCITA Insigne (a, Toronto, fc) Tuanzebe (d, Manchester United, fp) Malcuit (d, svincolato) Ghoulam (d, svincolato) TRATTATIVE Bernardeschi (c, Juventus) Ostigard (d, Genoa) Deulofeu (a, Udinese) Il punto dolente sono i contratti in scadenza di Mertens, Ospina al 30 giugno 22, e di Koulibaly e Fabian Ruiz al 30 giugno 23, oltre a Politano che potrebbe essere ceduto.

