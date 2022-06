“Il biliardino nella stessa categoria delle slot machine e dei videopoker”. Nuove regole... scioccanti (Di martedì 21 giugno 2022) Non si fanno prigionieri. Stando alle Nuove regole dell'Agenzia delle accise, della dogane e dei monopoli anche il biliardino rientra nella categoria che contempla la presenza dei video poker e delle slot... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 giugno 2022) Non si fanno prigionieri. Stando alledell'Agenziaaccise, della dogane e dei monopoli anche ilrientrache contempla la presenza dei video poker e...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo… - R_Pini_17 : RT @CB_Ignoranza: Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo e ping… - nikita82roma : RT @CB_Ignoranza: Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo e ping… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo e ping… - LordGalurd : RT @CB_Ignoranza: Come riportato dal @Corriere, secondo un decreto in vigore da Maggio, il #biliardino ed altri giochi come biliardo e ping… -