"Ignobile tradimento": Luigi Di Maio lascia il M5S, le parole di Di Battista (Di martedì 21 giugno 2022) Luigi di Maio ha annunciato la sua clamorosa decisione lasciando senza parole gli attivisti del Movimento. Arriva la replica di Di Battista che non le manda a dire. Luigi Di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - HuffPostItalia : Di Battista attacca Di Maio: 'Governare con tutti solo per le poltrone è un ignobile tradimento' - MediasetTgcom24 : M5s, Di Battista: ignobile tradimento stare al governo per poltrone #m5s #dibattista #scissione - 007Vincentxx : 'Ignobile tradimento. Conte lasci subito il governo': Di Battista torna alla carica - - TTittibusque : RT @ErmannoKilgore: Il problema vergogno sono i 350 parlamentari che hanno cambiato partito per le poltrone dal 2018 senza che riandare ad… -