I Rolling Stones infiammano San Siro | Mick Jagger | «Che bello tornare qui»

Pubblicità

atm_informa : L'unica data italiana dei Rolling Stones sarà a San Siro proprio stasera. Per questa grande occasione le linee M1 e… - sole24ore : ?? #RollingStones a #Milano: 60 anni di #ricavi miliardari (e allergia alle #tasse) - rep_milano : Inarrestabile Mick Jagger: i Rolling Stones si scatenano a San Siro davanti a 57 mila persone - ParliamoDiNews : I Rolling Stones a San Siro, omaggio a Charlie Watts - Cultura & Spettacoli - ANSA #rolling #stones #siro #omaggio… - yointazz : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lancia una capsule collection con i Rolling Stones. La storica band suonerà questa sera a #SanSiro https://t.c… -

Non poteva che aprirsi con un video omaggio a Charlie Watts il concerto milanese dei, alla loro prima data italiana senza il batterista scomparso nell'agosto 2021. Dopo le immagini, la voce fuori campo che annuncia al pubblico 'Ladies and gentlemen The' ...Concertoa Milano, San Siro 21 giugno 2022/ Scaletta canzoni, Mick Jagger presente! La prima tappa italiana del tour europeo sarà martedì 21 giugno 2022 al Carroponte. Il giorno ...La forma fisica straordinaria di Mick Jagger, anche dopo il Covid, ha incantato il pubblico. Sul palco Keith Richards e Ron Wood: «Bello essere di nuovo qui» ...L'attesissimo concerto milanese della band britannica (unica tappa italiana del tour Stones Sixty) è un successo straordinario. Oltre 57mila spettatori e uno show indimenticabile, in cui Jagger si con ...