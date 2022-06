I Rolling Stones infiammano San Siro: “Alla faccia di chi ci vuole male” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Neanche il Covid è riuscito a fermarlo. Anzi. Mick Jagger sale sul palco di San Siro e non ce ne è per nessuno: “Ciao Milano come va? Che bello tornare qui” dice in italiano il frontman dei Rolling Stones, prima di attaccare ‘Street Fighting Man’. E’ vero che sono passati sessant’anni dallo storico esordio sul palco del Marquee Club di Londra e della band originale non sono rimasti che Mick Jagger e Keith Richards. Ma per questi splendidi ultrasettantenni il tempo sembra essersi fermato. Instancabili e mattatori come non mai, Jagger, Richards e Ronnie Wood, insieme a Darryl Jones al basso e Alla new entry Steve Jordan Alla batteria, infiammano il Meazza con il loro ‘Sixty Tour’ che celebra i 60 anni del gruppo. L’energia è la stessa della prima volta. Non è solo rock and ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Neanche il Covid è riuscito a fermarlo. Anzi. Mick Jagger sale sul palco di Sane non ce ne è per nessuno: “Ciao Milano come va? Che bello tornare qui” dice in italiano il frontman dei, prima di attaccare ‘Street Fighting Man’. E’ vero che sono passati sessant’anni dallo storico esordio sul palco del Marquee Club di Londra e della band originale non sono rimasti che Mick Jagger e Keith Richards. Ma per questi splendidi ultrasettantenni il tempo sembra essersi fermato. Instancabili e mattatori come non mai, Jagger, Richards e Ronnie Wood, insieme a Darryl Jones al basso enew entry Steve Jordanbatteria,il Meazza con il loro ‘Sixty Tour’ che celebra i 60 anni del gruppo. L’energia è la stessa della prima volta. Non è solo rock and ...

