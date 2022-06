I Ferragnez a Sanremo? Nel tecnocapitalismo familista decide il soldo (Di martedì 21 giugno 2022) Perché una ragazzotta insignificante, piatta, una bruttina tipo signorina Silvani, solo molto artefatta, senza carisma, senza fascino, arriva a condurre il massimo programma dello spettacolo affaristico sulla televisione di stato? Nell’epoca del postcapitalismo di rapina che tutti esecrano ma che piace a tutti da destra a sinistra, la risposta non può che essere una: perché ha i soldi e chi ha i soldi fa fare i soldi. Così questa Chiara Ferragni, di professione influencer, quanto a dire commerciante di se stessa, va a Sanremo, annunciata in pompa magna dal bravo ragazzo Amadeus, quello che infila la moglie dappertutto. Chiara Ferragni non ha mai condotto niente, non sa presentare, non sa stare in un teatro, ma tutto questo è irrilevante. In Rai e altrove ci sono tante più attrezzate, più capaci ma è irrilevante: lei ha 28 milioni di follower, che sarebbero i fanatici ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Perché una ragazzotta insignificante, piatta, una bruttina tipo signorina Silvani, solo molto artefatta, senza carisma, senza fascino, arriva a condurre il massimo programma dello spettacolo affaristico sulla televisione di stato? Nell’epoca del postcapitalismo di rapina che tutti esecrano ma che piace a tutti da destra a sinistra, la risposta non può che essere una: perché ha i soldi e chi ha i soldi fa fare i soldi. Così questa Chiara Ferragni, di professione influencer, quanto a dire commerciante di se stessa, va a, annunciata in pompa magna dal bravo ragazzo Amadeus, quello che infila la moglie dappertutto. Chiara Ferragni non ha mai condotto niente, non sa presentare, non sa stare in un teatro, ma tutto questo è irrilevante. In Rai e altrove ci sono tante più attrezzate, più capaci ma è irrilevante: lei ha 28 milioni di follower, che sarebbero i fanatici ...

