I dati della pirateria audiovisiva nel 2021, De Siervo: "La Serie A ha perso un miliardo in quattro anni, ora basta". (Di martedì 21 giugno 2022) “Dobbiamo parlare di un miliardo di euro perso in quattro anni per colpa della pirateria. Nell’anno del Covid poi abbiamo perso un altro miliardo e mezzo di euro per la pandemia. Questo è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 21 giugno 2022) “Dobbiamo parlare di undi euroinper colpa. Nell’anno del Covid poi abbiamoun altroe mezzo di euro per la pandemia. Questo è...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - fisco24_info : Covid, ultimi dati. In Italia altri 62.704 casi (+58,8% in 7 giorni) e 62 vittime: I dati del ministero della Salut… - Leopoldina2711 : @AyeyeBr68154599 @fattoquotidiano I soliti pregiudizi. Invece quello che rischia di essere concreto è la perdita di… - Pall_Gonfiato : I dati della #pirateria audiovisiva nel 2021, #DeSiervo: 'La #SerieA ha perso un miliardo in quattro anni per la pi… - frankponch72 : @AlessandroLod18 @matteosalvinimi @LegaSalvini Ma come? non lo sai che il dissenso su tuitter non esiste? Non tengo… -