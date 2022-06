“Ho una paura fott*ta dei paparazzi”, e Aurora Ramazzotti pubblica le foto in costume (Di martedì 21 giugno 2022) Aurora Ramazzotti, 25 anni, influencer e presentatrice televisiva, si è goduta un weekend di vacanza alle isole Balneari con il fidanzato Goffredo Cerza e ha cercato, (spoiler: fallendo), di evitare i paparazzi. “Ho da sempre una paura fott*ta dell’obiettivo dei paparazzi“, ha scritto su Instagram Aurora Ramazzotti, con la sua celebre auto ironia e allegria, dichiarando che ha scoperto molto presto che il loro obiettivo non perdona. “Ogni anno cerco di schivarlo e quando li vedo sto mooolto attenta“. La presentatrice e influencer ha postato sul suo profilo una serie di foto in costume, mentre si gode l’acqua dello splendido mare di Formentera, scattate proprio dai paparazzi. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022), 25 anni, influencer e presentatrice televisiva, si è goduta un weekend di vacanza alle isole Balneari con il fidanzato Goffredo Cerza e ha cercato, (spoiler: fallendo), di evitare i. “Ho da sempre unadell’obiettivo dei“, ha scritto su Instagram, con la sua celebre auto ironia e allegria, dichiarando che ha scoperto molto presto che il loro obiettivo non perdona. “Ogni anno cerco di schivarlo e quando li vedo sto mooolto attenta“. La presentatrice e influencer ha postato sul suo profilo una serie diin, mentre si gode l’acqua dello splendido mare di Formentera, scattate proprio dai. ...

