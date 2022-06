(Di martedì 21 giugno 2022) Una gara da pelle d’oca quella di Thomasnella finale dei 100mmaschili aidi. L’azzurro sbriciola ildele scrive la storia del nuoto chiudendo con il tempo di 51.60, che vale ladavanti ai due statunitensi Murphy, argento in 51.97, e Armstrong, bronzo in 51.98. Di seguito ildella gara. SportFace.

Pubblicità

flamanc24 : RT @sportface2016: #mondialiNuoto Highlights medaglia d'oro e record del mondo #Ceccon nei 100 dorso (VIDEO) - flamanc24 : RT @sportface2016: #mondialiNuoto Highlights medaglia d'oro #Pilato nei 100 rana (VIDEO) - kinggian69 : RT @sportface2016: #mondialiNuoto Highlights medaglia d'oro #Pilato nei 100 rana (VIDEO) - sportface2016 : #mondialiNuoto Highlights medaglia d'oro #Pilato nei 100 rana (VIDEO) - zazoomblog : Highlights medaglia d’oro e record del mondo Ceccon nei 100 dorso Mondiali Budapest 2022 (VIDEO) - #Highlights… -

SPORTFACE.IT

L'azzurro sbriciola il record del mondo e scrive la storia del nuoto chiudendo con il tempo di 51.60, che vale lad'oro davanti ai due statunitensi Murphy, argento in 51.97, e Armstrong, ...Una strepitosa Benedetta Pilato chiude questa terza giornata con lad'oro nei 100m rana femminili con una splendida rimonta nella vasca di ritorno e il tempo di 1:05.93 . Argento per la tedesca Elendt in 1:05.98, mentre il bronzo è andato a Ruta Meilutyte ... VIDEO Highlights medaglia d'oro e record del mondo Ceccon 100 dorso, Mondiali Budapest 2022 Una strepitosa Benedetta Pilato chiude questa terza giornata con la medaglia d’oro nei 100m rana femminili con una splendida rimonta nella vasca di ritorno e il tempo di 1:05.93. Argento per la ...Una gara da pelle d'oca quella di Thomas Ceccon nella finale dei 100m dorso maschili ai Mondiali di Budapest 2022 ...