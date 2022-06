Highlights e gol Slovacchia-Italia 0-1 | Europei Under 19 2022 VIDEO

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - sergioverolebo1 : RT @FIFAWorldCup: Rivivi partite storiche della World Cup™ FIFA, gol e highlights con la più grande raccolta di momenti iconici del calcio - lgmarcello61 : RT @FIFAWorldCup: Rivivi partite storiche della World Cup™ FIFA, gol e highlights con la più grande raccolta di momenti iconici del calcio - egitto86 : RT @FIFAWorldCup: Rivivi partite storiche della World Cup™ FIFA, gol e highlights con la più grande raccolta di momenti iconici del calcio - GalliDeborah : @RafaeLeao7 ??????????????????????????????????????????????????????? Leao Show | Tutti i gol e gli assist | Highlights della stagio… -

...00, iar nad Hronom) GIORNATA 1 La Francia ha iniziato alla grande il torneo infliggendo cinque... Sabato 18 giugno: Slovacchia - Francia 0 - 5 Gruppo A: Slovacchia - Francia 0 - 5 (......via Sportsfile Corpo articolo La Francia ha iniziato alla grande il torneo infliggendo cinque...: Serbia - Israele 2 - 2 Nelle partite di domenica, la Serbia ha trovato la rete del 2 - 2 ...Gli highlights ed i gol di Slovacchia-Italia 0-1, seconda gara del Gruppo A degli Europei Under 19 2022: decide il gol di Ambrosino.È lo stadio “Matteini” di Terranuova Bracciolini ad ospitare l’atto conclusivo di una lunga stagione per Terranuova Traiana e Colorno che, dopo il 2-2 dell’andata, si contendono l’accesso diretto alla ...