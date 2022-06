Guerra in Ucraina: il Ministro degli Esteri russo convoca l’ambasciatore italiano a Mosca (Di martedì 21 giugno 2022) Mosca – A circa un’ora dal suo arrivo, l’ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace ha lasciato il ministero degli Esteri dove era stato convocato. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Secondo l’agenzia di stampa, l’ambasciatore era accompagnato da personale della missione diplomatica. La convocazione dell’ambasciatore Starace – per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – è avvenuta oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa a Roma. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022)– A circa un’ora dal suo arrivo,Giorgio Starace ha lasciato il ministerodove era statoto. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Secondo l’agenzia di stampa,era accompagnato da personale della missione diplomatica. Lazione delStarace – per ragioni che non sono state rese note, sottolinea la Ria Novosti – è avvenuta oltre un mese dopo l’espulsione di 24 diplomatici italiani, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero, per rappresaglia all’espulsione di 30 diplomatici dell’ambasciata russa a Roma. (fonte Adnkronos)

