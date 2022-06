(Di martedì 21 giugno 2022), intervistata da FanPage, hato per quale motivo ha rifiutato di collegarsi durante la semifinale dell’Isola dei Famosi dopo il ritiro forzato del fratello: perché ha rifiutato di collegarsi con l’Isola Perché ieri sera ho rifiutato il collegamento con l’Isola? Solo mezz’ora prima ho saputo chenon sarebbe rientrato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Guendalina Tavassi svela se ha sentito Edoardo e cosa pensa di Mercedesz Henger - infoitcultura : Isola 16, Guendalina Tavassi svela perché ieri è saltato il suo collegamento - IsaeChia : #Isola 16, Guendalina Tavassi svela perché è saltato il suo collegamento durante la semifinale (e c’entra il ritiro… - infoitcultura : Guendalina Tavassi, duro sfogo dopo il ritiro di Edoardo/ 'Delusa e incaz*ata. Che cavolo, è stato per mesi…” - infoitcultura : Guendalina Tavassi: Edoardo sarebbe rimasto, bastava permettergli di stare immobile in spiaggia -

, intervistata da FanPage, ha svelato per quale motivo ha rifiutato di collegarsi durante la semifinale dell'Isola dei Famosi dopo il ritiro forzato del fratello Edoardo . ...Vediamo fuori e poi vi dico.', duro sfogo dopo il ritiro di Edoardo/ "Delusa e incaz*ata. Che cavolo, è stato per mesi" Intanto, come riporta PipolTV su Instagram, Edoardo ha ...Guendalina Tavassi svela perché ha rifiutato il collegamento con l'Isola dei Famosi e se ha sentito suo fratello: “Edoardo poteva vincere”.Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il gioco per un infortunio al ginocchio ed il suo saluto è stato molto emozionante.