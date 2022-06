Gualtieri: per Giubileo pronto primo step riassetto area archeologica (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Stiamo andando avanti con il lavoro sul progetto di riassetto dell’area archeologica centrale, abbiano istituito un gruppo lavoro coordinato da Walter Tocci che ha già predisposto una prima bozza di interventi e adesso stiamo parlando con il ministro Franceschini e con il Parco archeologico del Colosseo che si confronterà con noi per definire il profilo degli interventi.” “Sono temi di grande spessore e complessità, ma abbiamo la ferma intenzione di lavorare per portare avanti in quel quadrante unico al mondo e per avere già per il Giubileo un primo step di interventi realizzati e poi un secondo step più complesso che riguarderà una fase successiva”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del ‘Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Stiamo andando avanti con il lavoro sul progetto didell’centrale, abbiano istituito un gruppo lavoro coordinato da Walter Tocci che ha già predisposto una prima bozza di interventi e adesso stiamo parlando con il ministro Franceschini e con il Parco archeologico del Colosseo che si confronterà con noi per definire il profilo degli interventi.” “Sono temi di grande spessore e complessità, ma abbiamo la ferma intenzione di lavorare per portare avanti in quel quadrante unico al mondo e per avere già per ilundi interventi realizzati e poi un secondopiù complesso che riguarderà una fase successiva”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, in occasione della presentazione del ‘Roma ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - Antonio_Tajani : I ministri di Ambiente e Interno riferiscano in Parlamento sull'incendio a Malagrotta. La Commissione Ue inserisca… - PravatoSilvano : @Sentenza_Max @ErMejoSindaco È per questo che i beoti romani hanno votato Gualtieri. - d_acierno : RT @Etruria72: A Gasmann, a Rita dalla Chiesa e a Verdone, per citarne alcuni, la spazzatura e i cinghiali che scorrazzano ovunque per le… - marcopalears : Secondo il grillino medio (noto per non riuscire a trovarsi il culo nemmeno sedendosi sulle mani) poiché anche… -