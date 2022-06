Guai per il marito infedele che ha una liaison in famiglia. «Deve restituire i beni alla moglie» (Di martedì 21 giugno 2022) Batosta per il marito infedele. Se ha tradito la moglie, con la cognata all’interno di un’azienda familiare, allora scattano misure durissime. Per il marito dongiovanni sono dolori. In questo caso, infatti, la relazione extraconiugale assume i contorni di una vera e propria “ingiuria grave” e può portare alla revoca “per ingratitudine” di tutte le donazioni di denaro e immobili fatte dalla moglie. In sostanza, dovrà restituire tutto. marito infedele, la sentenza della Cassazione Come riporta l’Ansa.it, lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso di un uomo che aveva intrecciato una relazione con la cognata – sposata con il fratello di sua moglie – e la relazione, per di più, «si era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Batosta per il. Se ha tradito la, con la cognata all’interno di un’azienda familiare, allora scattano misure durissime. Per ildongiovanni sono dolori. In questo caso, infatti, la relazione extraconiugale assume i contorni di una vera e propria “ingiuria grave” e può portarerevoca “per ingratitudine” di tutte le donazioni di denaro e immobili fatte d. In sostanza, dovràtutto., la sentenza della Cassazione Come riporta l’Ansa.it, lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso di un uomo che aveva intrecciato una relazione con la cognata – sposata con il fratello di sua– e la relazione, per di più, «si era ...

