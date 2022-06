Grava: “Appena lo vidi, dissi che era da prendere subito”, il retroscena sul calciatore azzurro (Di martedì 21 giugno 2022) Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: Su Zerbin: “Quando mi fu proposto, dissi subito che era da prendere. Ricordo che venne a gennaio, c’era Gaetano che era giovane. Si vedeva che aveva voglia. È stato bravo Giuntoli, siamo stati bravi tutti a puntarci. È una soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori, non c’è prezzo. Noi da calciatori ci siamo passati, immagino l’emozione che provano loro. Spero si ricordano dei consigli”. Zerbin e Gaetano pronti per il Napoli? “Non mi permetto di entrare nel merito, perché le scelte spettano a Spalletti. Hanno dimostrato di avere margini di miglioramento. Sono giocatori che hanno dimostrato sul campo i loro meriti. Non spetta dire a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Gianluca, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: Su Zerbin: “Quando mi fu proposto,che era da. Ricordo che venne a gennaio, c’era Gaetano che era giovane. Si vedeva che aveva voglia. È stato bravo Giuntoli, siamo stati bravi tutti a puntarci. È una soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori, non c’è prezzo. Noi da calciatori ci siamo passati, immagino l’emozione che provano loro. Spero si ricordano dei consigli”. Zerbin e Gaetano pronti per il Napoli? “Non mi permetto di entrare nel merito, perché le scelte spettano a Spalletti. Hanno dimostrato di avere margini di miglioramento. Sono giocatori che hanno dimostrato sul campo i loro meriti. Non spetta dire a ...

