Grani di Pepe, la Rai accusata di "censurare una serie per ragazzi per via di un personaggio transgender". La replica: "Episodio arrivato tardi, solo coincidenza" (Di martedì 21 giugno 2022) "La Rai sta censurando una serie per ragazzi per via di un personaggio transgender?". È bastata questa domanda per innescare una polemica clamorosa sulla serie tv tedesca Grani di Pepe, in cui un gruppo di ragazzi risolve casi criminali di tutti i tipi. Tutto bene, tutto tranquillo fino a quando Alessia Busani, una studentessa e attivista politica del partito paneuropeo Volt, e di Raffaele Di Filippo, fan della serie per adolescenti e curatore della pagina italiana Wikipedia di Grani di Pepe, hanno lanciato la segnalazione che è poi rimbalzata sui social costringendo la Rai a rispondere pubblicamente rispetto a quanto accaduto. Nella messa in onda della quattordicesima stagione mancava un ...

