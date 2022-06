Grande Fratello Vip 7, Guendalina Canessa prima concorrente ufficiale: Alfonso Signorini lavora al cast del GF Vip (Di martedì 21 giugno 2022) Guendalina Canessa sembra essere la prima concorrente ufficiale del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, ma chi altro c’è nel cast? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Morgan e Asia Argento opinionisti del GF Vip 7 di Alfonso Signorini? L’indiscrezione Guendalina Canessa al GF Vip 7 Il portale MondoTv24 lo dà per certo: Guendalina Canessa è... Leggi su donnapop (Di martedì 21 giugno 2022)sembra essere ladel GF Vip 7 di, ma chi altro c’è nel? Leggi anche:Vip, Morgan e Asia Argento opinionisti del GF Vip 7 di? L’indiscrezioneal GF Vip 7 Il portale MondoTv24 lo dà per certo:è...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - CordioliMirco : RT @AlessandraOdri: Katia #Smutniak, la ex moglie di Pietro Taricone del Grande Fratello (??), si è espressa così nei confronti della Meloni… - Pollock2345 : @mirabellone @ritafrediani Appunto, cosa è successo - nel Donbass - fra il 2014 e il 21: PRIMA che Putin intervenis… - ultimo1973 : @ProfCampagna Vivono a 90 gradi con le terga al Grande Fratello. - TommyBrain : Arriva il “Grande fratello fiscale” grazie al Movimento 5 Stelle: come funziona' -