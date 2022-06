Graduatorie di istituto prima fascia, non possono presentare domanda i docenti inseriti SOLO nelle GPS (Di martedì 21 giugno 2022) Graduatorie di istituto per la scelta delle scuole della prima fascia delle Graduatorie di istituto: le istanze saranno online fino all'11 luglio. Ad essere interessati sono esclusivamente i docenti inseriti nelle GaE, le cui Graduatorie sono in corso di pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici. Non possono inserirsi gli aspiranti inseriti SOLO nelle GPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022)diper la scelta delle scuole delladelledi: le istanze saranno online fino all'11 luglio. Ad essere interessati sono esclusivamente iGaE, le cuisono in corso di pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici. Noninserirsi gli aspirantiGPS. L'articolo .

