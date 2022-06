Götze torna in Bundesliga: ufficiale la firma con l’Eintracht Francoforte (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due anni passati al PSV Eindhoven, Mario Götze torna in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte. Il tedesco piaceva anche al Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo due anni passati al PSV Eindhoven, Marioin, all'Eintracht. Il tedesco piaceva anche al Milan

Gotze torna in Bundesliga: è ad un passo dall'Eintracht Francoforte Commenta per primo Il suo nome è stato accostato anche al Milan ma dalla Germania arrivano sempre più conferme circa il fatto che Mario Gotze giocherà nuovamente in Bundesliga a partire dalla prossima ... Psv: Gotze via, ma non torna in Germania Commenta per primo Roger Schmidt lascerà il Psv e diventerà il prossimo allenatore del Benfica. Secondo A Bola può seguirlo il trequartista tedesco classe 1992 Mario Gotze. Commenta per primo Il suo nome è stato accostato anche al Milan ma dalla Germania arrivano sempre più conferme circa il fatto che Mario Gotze giocherà nuovamente in Bundesliga a partire dalla prossima ...Commenta per primo Roger Schmidt lascerà il Psv e diventerà il prossimo allenatore del Benfica. Secondo A Bola può seguirlo il trequartista tedesco classe 1992 Mario Gotze.